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Проект Социального кодекса РК размещен на сайте Минтруда
19 Августа 2022 19:22

Проект Социального кодекса РК размещен на сайте Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты РК разместило на официальном сайте ведомства проект Социального кодекса Республики Казахстан для предварительного обсуждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ознакомиться с документом можно по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/337099?lang=ru.

Комментарии к проекту Социального кодекса РК можно направить на электронную почту: sockodeks@enbek.kz.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременное принятие Социального кодекса РК.


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