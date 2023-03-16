Проект Социального кодекса принял Парламент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект Социального кодекса Республики Казахстан принял во втором чтении Сенат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала депутат Сената Ляззат Калтаева, в ходе обсуждения проекта Кодекса и сопутствующих к нему законопроектов постоянным комитетами Сената, депутатами и членами рабочей группы были предложены около 500 поправок. Поправки, предусматривающие дополнительные расходы из бюджета были направлены на заключение Правительства. Все заключения на сегодня получены.

«С учетом представленных заключений Правительством поддержаны поправки депутатов, касающиеся следующего. Первое - повышения размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий на 14,5% лицам, с инвалидностью, по потере кормильца и отдельным категориям лиц, воспитывающим ребенка с инвалидностью, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги, жертвам политических репрессий и лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность. Второе - предоставление права на получение государственного пособия осужденным лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и осуществляющим уход за осужденным с инвалидностью первой группы. Размер пособия ежемесячно составит 1,61 прожиточного минимума (65 тысяч 313 тенге). На сегодня 54 осужденных лиц с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы», - сказала Ляззат Калтаева на пленарном заседании Сената.

Норма об обеспечении обязательным социальным и медицинским страхованием индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении, позволит охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тысяч индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы.

Вместе с тем, введение карты «Ата жолы», выдаваемой бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающих востребованными профессиями из числа этнических казахов (граждан других стран), в целях укрепления их связи с исторической родиной и для реализации их потенциала в Казахстане, позволит в ближайшие годы привлечь в страну более 100 этнических казахов из числа успешных предпринимателей и специалистов высокой квалификации.

Дополнительные расходы на все цели одобрены Республиканской бюджетной комиссией.

Кроме того, в ходе обсуждения проекта Социального кодекса возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнений:

- уменьшения величины комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% (одна сотая процента) в месяц от пенсионных активов до 0,008% (восемь тысячных процента), но не более 0,04-кратного (четыре сотая кратного) месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета. Здесь необходимо отметить, что данная норма коснется всех 11,9 млн вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, и положительно скажется на их пенсионных накоплениях;

- предоставления получателям пенсионных выплат за выслугу лет права на изъятие пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников. Данная мера позволит охватить более 75 тысяч пенсионеров, сумма пенсионных накоплений которых составляет порядка 120,5 млрд тенге;

- учета трудовой деятельности работников негосударственных средств массовой информации в стаже участия в системе обязательного социального страхования, доходы от которой в 2020 году были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению;

- изменения срока введения в действие проекта кодекса, которую предложено перенести на 1 июля 2023 года, так как увеличения размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий предусмотрены в бюджете с 1 июля текущего года и другие.

В сопутствующие законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» были предложены поправки касательно:

- исключения поправок, вносимых в Трудовой кодекс Республики Казахстан, предусматривающих исключение из учетного периода отработанных часов в праздничные и выходные дни, возможность привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без его согласия;

- перехода от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений;

- исключения примирения с нарушителем в случае неоднократности совершения правонарушений в области семейно-бытовых отношений и ужесточение ответственности за повторное совершение правонарушений в рассматриваемой сфере;

- в Уголовно-исполнительный кодекс, Предпринимательский кодекс, Законы «О Фонде гарантирования страховых выплат», «О рынке ценных бумаг», «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», «О науке», «О Национальной гвардии Республики Казахстан» в части изменения отсылочных норм на законы, которые будут поставлены на утрату в связи с принятием Социального кодекса Республики Казахстан и другие.

Ранее депутаты Сената Парламента РК приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК.