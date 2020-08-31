Проект «Семейный суд»: в Таразе стали меньше разводиться

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Адресную досудебную помощь оказывают в Таразе семейным парам, решившим развестись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала судья Таразского городского суда Айгуль Алиакпарова, с 2018 года Таразский городской суд реализует проект «Семейный суд» для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Государственные органы заинтересованы в укреплении семейных ценностей, - пояснила спикер. - Семья - это Родина, всеми любимая, теплая и безопасная среда. Однако в какой-то момент в жизни семейные отношения могут стать сложными. В такие моменты нам нужно быть осторожными, чтобы не разрушить брак, не навредить детям, которые не могут с этим смириться и страдают».

По словам Айгуль Алиакпаровой, основная цель проекта «Семейный суд» - оказание адресной помощи семьям до суда, а также во время судебного разбирательства с участием специалистов по урегулированию семейных и социальных конфликтов, примирительным процессам, правовой помощи ребенку и семье. Эту работу проводят районные суды совместно с местными учреждениями и общественными организациями. В ресурсную группу входят представители местных институтов и общественных организаций, а также психологи, медиаторы, юристы, представители Совета судей, Совета родителей, департаментов здравоохранения, социальной защиты, органов опеки и ЗАГСа.

«Эта группа предоставляет бесплатные юридические консультации в зависимости от потребностей конкретной семьи, оказывает посреднические услуги для примирения сторон, оказывает психологическую, социальную и документационную помощь, - поясняет она. - Благодаря профессиональным судьям, активно использующим методы примирения, можно спасти семью».

В результате, по сравнению с 2019 годом, за первые семь месяцев 2020 года было меньше случаев разводов.

«В прошлом году в Таразском городском суде было 1 242 дела, в этом году только 765. Самое главное, что проект показал эффективное внедрение нового подхода к бракоразводным процессам. Чтобы разрешить и стабилизировать семейные споры, необходимо уделить больше внимания досудебному сроку. Современные требования требуют систематических изменений в работе местных институтов», - говорит спикер.

Стоит отметить, что работа ресурсных групп местного самоуправления не оплачивается.

«Необходимо обратить внимание на качество профессионализма психологов, учителей, социологов. За расторжением брака стоят споры о местонахождении ребенка, порядке взаимоотношений с детьми, выплате алиментов ребенку и его супруге, разделе имущества и прочее. В связи с этим важно наладить семейную консультацию в ЗАГСе. Новый подход, внедренный в проекте при рассмотрении семейных и брачных дел, дает свои плоды», - резюмировала судья Таразского городского суда Айгуль Алиакпарова.