15 Июля 2022 17:10

Проект реализован лишь на 60% - глава Минэкологии РК о банке данных минеральных ресурсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно программе «Цифровой Казахстан», внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов было запланировано к декабрю 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурс был проведен в 2019 году, победителем признан АО «Транстелеком». Из-за длительных процедур по утверждению финансирования, определению поставщика, срок реализации проекта был перенесен на июль 2021 года. В течение 2021 года неоднократно проводились тестирования работоспособности информсистемы, которые показали ее неготовность. По оценке независимого проектного офиса «KPMG», проект реализован лишь на 60%», - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании Правительства, поясняя причину затягивания запуска Национального банка данных минеральных ресурсов.

По его словам, бюджетные средства в размере 2,5 млрд тенге находятся на счетах Комитета казначейства. В связи с невыполнением обязательств поставщиком, оплата услуг не проводилась. Вместе с тем, пеня составляет 249 млн тенге.

«В свою очередь, на заседании Нацкомиссии по модернизации экономики в марте этого года было поддержано предложение о дальнейшей реализации информсистемы в рамках единой платформы недропользования «Kaznedra». Платформа является межведомственной, участвуют госорганы, которые работают с недропользователями. Сейчас работу проводим с Министерством цифровизации. До конца этого года будут в тестовом режиме функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс заявки на лицензию на разведку ТПИ. Алихан Асханович (Смаилов - Премьер-Министр РК - прим.), со своей стороны Министерство усилит работу по своевременному внедрению платформы», - объяснил глава Минэкологии.

Ранее, в ходе расширенного заседания Правительства РК, Президент объявил выговор главе Минэкологии.

Фото: primeminister.kz