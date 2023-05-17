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Проект «Развитие опорных школ на селе»: итоги и планы на будущие

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 19:00
Проект «Развитие опорных школ на селе»: итоги и планы на будущие Фото: пресс-служба фонда «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 мая в Астане прошла образовательная конференция «Білімді ұрпақ – білімді ел», организованная фондом «Қазақстан халқына». Об этом передает МИА «Казинформ».

Общественный социальный фонд «Казакстан халкына» создан по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

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Одной из инициатив, которые поддержал фонд «Қазақстан халқына» в сфере образования, стал проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности».

«Дети в селах имеют меньше возможностей, чем дети в городских школах – этого не должно быть. В 17 регионах страны наш фонд совместно с ФУРО и НИШ реализует проект по развитию 17 опорных школ. По сути, мы создали материально-техническую базу этих школ, оснастили полностью все кабинеты. Если мы хотим, чтобы опорные школы стали центрами компетенции образования на селе, то нужно и готовить педагогов, и оснастить всем необходимым кабинеты, создать соответствующую среду для того, чтобы было комфортно учиться. Сейчас мы приступили к масштабированию проекта», — сказал глава фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

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Проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» стартовал в 2022 году. Он ставит своей целью сокращение разрыва образования между сельскими и городскими школами. Оператором проекта стал Фонд устойчивого развития образования (ФУРО), спонсорами являются Фонд «Қазақстан Халқына» и холдинг AITAS. Генеральным партнером проекта выступает АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», взявшая на себя академическую часть.

«В 2019 году мы, как холдинг AITAS, запустили проект по развитию образования в пяти сельских школах. Это соответствует нашим предназначению и миссии, которые мы заложили в основу работы — служение народу Казахстана для устойчивого развития страны. Так появились наши фонды AITAS Foundation, проекты которых позже получили поддержку Фонда «Қазақстан халқына». «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» – это прекрасный пример удачной и эффективной коллаборации гражданского общества, власти и бизнеса. И на примере нашего холдинга, и на примере проектов Фонда «Қазақстан халқына», мы можем с уверенностью сказать, что бизнес может менять образование. А системные и масштабируемые проекты – могут участвовать в устойчивом развитии», - сказала руководитель AITAS Foundation Ксения Верба.

В 2022 году для реализации упомянутого проекта Фонд «Қазақстан халқына» выделил 4,25 млрд тенге, которые были направлены исключительно на оснащение школ. В первом этапе приняли участие 17 школ — 602 кабинета в 17 школах 17 районах областей Казахстана. Каждой школе на оснащение было выделено в среднем по 250 млн тенге.

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«Первый этап проекта по развитию опорных школ в сельской местности охватил более 13 тысяч учеников. Это значит, что 13 тысяч детей из аулов учатся в школах, которые порой не уступают от элитных городских учебных заведений. В текущем году, во втором этапе, участниками проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» станут 63 школ, а это более 45 тысяч учеников и почти 80 тысяч родителей. Наш проект обретает национальный статус. А значит и наша ответственность перед народом и обществом значительно возросла. И мы уверены, что проект позволил значительно сократит разрыв уровня образования между городскими и сельскими школами», - утверждает директор Фонда устойчивого образования Данияр Токтарбаев.

В целом проектом планируется в ближайшие годы охватить 191 сельскую школу.

В конференции в режиме онлайн приняли участие порядка 850 участников – заместители акимов областей и столицы, городов республиканского значения, руководители областных управлений, районных отделов образования, ректоры и проректоры вузов, коллективы опорных и специальных школ.

Фонд «Қазақстан Халқына» реализует 5 благотворительных программ, в числе которых «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», «Оснащение специальных школьных организаций образования», «Образовательные гранты», «Болашақ инженерлер», «Coursera – қазақ тілінде». Бюджет утвержденных на сегодня благотворительных проектов в сфере образования Фондом 37,5 млрд тенге.


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