Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Проект предвыборной программы представила Народная партия Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Ноября 2020, 13:37
Проект предвыборной программы представила Народная партия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана представила проект предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предвыборная программа Народной партии Казахстана «Народ, земля и справедливость». Все мы убедились, что реальное социально-экономическое положение страны в текущем году кардинально разошлось с прогнозами Правительства. Замедление темпов развития мировой экономики приводит к сокращению поступлений в бюджет и тормозит развитие нашей экономики», - сказала член Народной партии Казахстана Ирина Смирнова во время съезда.

Она отметила, что Народная партия Казахстана идет в Парламент для продолжения дела защиты прав и законных интересов простых людей, назвав ключевые задачи для решения проблем:

- построение социального государства как нового стержня развития Казахстана. Народ - основа государства;

- изменение экономической стратегии под современные реалии;

- обеспечение прозрачной работы Правительства и ориентирование его на конечный результат.

«Для решения этих задач мы предлагаем 10 народных инициатив, которые должны стать основой нового социального курса. Первое - доступность и качество образования и медицины. Обучение должно быть доступным. Для этого нужно переходить к бесплатному образованию. Пандемия коронавируса показала несостоятельность системы здравоохранения. Поэтому мы предлагаем увеличить расходы на медицину, расширить объем обязательного медицинского обследования и гарантированный объем лечения граждан. Инициируем принятие нового закона о качестве продукции, запрещающего использование вредных пищевых добавок и ужесточающего уголовное наказание за фальсификацию продуктов и лекарств», - сказала И. Смирнова.

photo


Второе - это решение жилищного вопроса казахстанцев. Как отмечают в партии, нужно законодательно утвердить стандарты качества проживания в комфортных и безопасных условиях.

«Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев. Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и домашнего хозяйства. Государство проведет к этим участкам всю необходимую инфраструктуру», - отметила член партии.

Третье. Государство должно гарантировать достойную старость казахстанцам.

«Мы выступаем за снижение пенсионного возраста до 60 лет. Важное новшество - постепенное сокращение рабочего времени по достижении предпенсионного возраста», - озвучила Ирина Смирнова.

Четвертое. Экономика должна работать в интересах народа, а не капиталистов.

«Партия выступает за сохранение государственной собственности на земельные ресурсы и обеспечит контроль за соблюдением запрета владения землей иностранцами», - добавила она.

Пятое. Сельское хозяйство станет драйвером экономики и обеспечит продовольственную безопасность страны.

«Казахстан, имеющий уникальный аграрный потенциал, должен перевести отрасль от сырьевой модели экономики к перерабатывающей с выстраиванием эффективной торговой политики», - отмечают в партии.

Шестое. Проведение кредитной амнистии для физических и юридических лиц за счет самих банков.

«В отсутствие института банкротства физических лиц кредитная амнистия остается единственным инструментом выживания малого и среднего бизнеса», - подчеркнула Ирина Смирнова.

Седьмое. Справедливая налоговая политика. Налоговое бремя на богатых вырастет, для нуждающихся будет отменено.

Восьмое. Прозрачность и контроль за эффективностью реализации государственных решений.

«Мы добьемся повышения степени открытости деятельности органов власти, вовлечения, вовлечения общества в принятие политических решений, реализацию принципа обратной связи между властью и народом», - заявила спикер.

Девятое. Беспристрастность судебной системы.

«Партия гарантирует реальную независимость суда и справедливость за счет расширения использования института суда присяжных и создания основы для выборности судей», - сказала она.

Десятое. Духовное наследие народа.

«Народная партия Казахстана ключевую задачу казахстанского общества видит в создании эффективных механизмов культурного обмена и сохранения культурного наследия всех этносов, населяющих Казахстан», - отметила на съезде Ирина Смирнова.

Напомним, партия ранее утвердила партийный список депутатов в Мажилис Парламента.


Выборы   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной