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Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве

16 Ноября 2021 09:35
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Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект постановления о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке для казахстанцев разработан Правительством. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно поручения МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК разработан проект постановления Правительства РК о возможности реализации вакцины против COVID-19 Comirnaty (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения РК по желанию на платной основе. Прошу поддержать», - сказал в ходе заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Также министр рассказал, сколько человек в Казахстане получили вакцину.

«Первым компонентом привито более 8,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 75,1% или 45,3% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего населения или 41,5% от численности населения», - отметил глава Минздрава.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что поддерживает предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину.





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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Аскар Мамин   #Алексей Цой  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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