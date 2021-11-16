Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект постановления о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке для казахстанцев разработан Правительством. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручения МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК разработан проект постановления Правительства РК о возможности реализации вакцины против COVID-19 Comirnaty (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения РК по желанию на платной основе. Прошу поддержать», - сказал в ходе заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Также министр рассказал, сколько человек в Казахстане получили вакцину.

«Первым компонентом привито более 8,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 75,1% или 45,3% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего населения или 41,5% от численности населения», - отметил глава Минздрава.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что поддерживает предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину.











