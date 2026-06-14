Проект по демонтажу самолетов запустили в Китае

Первый проект по демонтажу самолетов в Хайнаньском порту свободной торговли был запущен в пятницу на единой базе комплексного технического обслуживания воздушных судов этого порта, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Его запуск ознаменовал завершение формирования замкнутого цикла цепочки создания стоимости в сфере технического обслуживания авиационной техники на острове Хайнань на юге Китая.

Демонтаж воздушных судов является ключевым элементом авиационной циклической экономики. Разбор вышедших из эксплуатации самолетов, тестирование и восстановление их компонентов позволяют повторно использовать детали и материалы, обеспечивая как экономический, так и экологический эффект, а также повышая конкурентоспособность авиационной отрасли Хайнаньского ПСТ в сфере технического обслуживания.

Хайнаньский ПСТ предлагает ряд преимуществ для данного бизнеса. Стратегическое расположение Хайнаня как южного острова делает его важным транспортным узлом, соединяющим Китай с Тихим и Индийским океанами. К тому же данный проект был реализован компанией Grand China Aviation Maintenance Co., Ltd. при HNA Technic, которая отличается проверенным опытом в сфере ремонта и модернизации воздушных судов.

Кроме того, в Хайнаньском ПСТ вводятся политические меры, обеспечивающие значительную поддержку в области демонтажа самолетов, а также последующей переработки и повторного производства авиационных компонентов.

Хайнаньский ПСТ — крупнейший в мире по площади порт свободной торговли — в декабре 2025 года полностью перешел на режим независимых таможенных операций на всей территории острова. Это обеспечило более свободный ввоз иностранных товаров, расширило перечень товаров, облагаемых нулевой пошлиной, кроме того, были введены дополнительные меры, благоприятствующие ведению бизнеса.

По оценкам отраслевых экспертов, мировой рынок отремонтированных и восстановленных подержанных исправных компонентов является огромным. При этом политика нулевых таможенных пошлин и другие меры по упрощению импорта в Хайнаньском ПСТ помогают компаниям сократить как финансовые, так и временные затраты при повторном производстве компонентов из разобранных самолетов.

По данным ведомства по управлению новым районом Цзяндун в городе Хайкоу, где расположена данная база, благодаря внедрению процессов ремонта, модификации, демонтажа и переработки компонентов по всей цепочке создания стоимости ожидается, что в провинции Хайнань соберется все больше компаний, связанных с авиационной отраслью, что, в свою очередь, будет стимулировать рост в сфере авиационной логистики, торговли компонентами, технического обслуживания и других смежных отраслях.

Ранее сообщалось о том, что аэротакси между Алатау и Алматы могут запустить в 2027 году.