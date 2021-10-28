Проект по вовлечению граждан в охрану правопорядка успешно реализуется в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проект по вовлечению актюбинской общественности в профилактику правонарушений дает свои положительные результаты. Об этом в Актобе в ходе форума «Общество за правопорядок» рассказали представители прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году в Актюбинской области стартовал не имеющий аналогов в стране, уникальный проект по вовлечению общественности в профилактику правонарушений. Проект реализуется в форме межведомственного плана, которым предусмотрены формы взаимодействия государственных органов с общественностью, создание народных дружин, развитие сети молодежных волонтерских движений, привлечение общественных объединений, вузов и трудовых коллективов к совместной работе по обеспечению правопорядка.

В рамках проекта институты гражданского общества вовлечены в три основные направления: патрулирование городских территорий, профилактику бытового насилия и проведение криминологических анализов преступности в районах области.

По данным прокуратуры, реализация проекта уже дала положительные результаты.

«В текущем году наблюдается снижение либо отсутствие преступности в охваченных проектом общественных местах и неблагополучных семьях. Исполнение рекомендаций криминологического анализа в Мартукском районе также позволило существенно снизить практически все виды преступлений в районе», - сказал в ходе форума прокурор области Марат Кайбжанов.

Аким области Ондасын Уразалин также доволен результатами проведенной работы.

«Мероприятия по возрождению института общественных помощников положительно встречены обществом. Были определены районы, в которых в пилотном режиме начали проводить рейды совместно с общественными помощниками. В целом, в рейдовых мероприятиях по профилактике преступности совместно с участковыми инспекторами полиции приняли участие около 1 000 граждан, выявлено порядка 600 правонарушений. Это неплохой результат», - отметил О. Уразалин.

В ходе форума наградили наиболее активных общественных помощников и их руководителей. Была отмечена высокая вовлеченность в проект Актюбинского завода хромовых соединений, работники которого активно участвуют в патрулировании одного из районов Актобе.

Всего на сегодня заключено 15 меморандумов с предприятиями по привлечению работников к охране общественного порядка. Планируется, что к данному проекту в скором времени присоединится еще не менее 80 предприятий.



