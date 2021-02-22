Проект по восстановлению озонового слоя разработали школьники из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее юные исследователи из Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления отличились на республиканском этапе конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В ведомстве сообщили, что призовое первое место заняли учащиеся 12 класса Сагидолла Кудайбергенов и Нуртилеу Ережепов с проектом «Математические моделирование работы ветроустановки вертикального типа» в секции «Прикладная математика». Второе место заняли учащиеся 10 классов Серикбеков Магжан и Маратов Диас с проектом «Жердің озон қабатын қалпына келтіру» в секции «Охрана окружающей среды».

По мнению Сагидоллы и Нуртилеу, одним из главных недостатков ветрогенератора является нестабильность. Объёмы выдаваемой энергии часто разнятся в зависимости от разных факторов. Поэтому есть необходимость создания методики, благодаря которому можно было бы рассчитать точные объёмы энергии, получаемые после установки ветряка

«Цель проекта заключалась в построении математической модели, которая учитывая множество факторов (скорость ветра, переменчивость погоды, расположение конструкции, технические характеристики) и используя математические подсчеты будет отражать поведение ветрогенератора как в статических, так и динамических режимах работы. Благодаря этому мы получили описательную модель, которая не только высчитывает количество энергии, но и позволяет повысить эффективность самой конструкции», - рассказали юные ученые.

Актуальность совместного проекта Магжана и Диаса также очень высока. Ведь они в виде макета представили новую теоретическую идею по восстановлению озонового слоя на земле.

«Научный проект посвящен пробивке, воздействию на окружающую среду и восстановлению озонового слоя. Завод Kaz-Ozono-SMJSM-озонатор производит озон. Газообразный озон, произведенный из озонатора Kaz-Ozono-SMJSM, по озоновой трубе, покрытой углеродными материалами, транспортирует газ через компрессор высокого давления с помощью дирижабля компании Lockheed Martin на высоте 30-50 километров в меньшую часть стратосферы с меньшей концентрацией озона», - отметили школьники.