Проект по восстановлению ландшафтов начнет свою работу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и постоянный представитель Международного банка реконструкции и развития Жан-Франсуа Марто подписали соглашение о финансировании проекта по восстановлению ландшафтов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект финансируется в рамках Программы Глобального экологического фонда. Объем финансирования проекта составляет 4,3 млн долларов США, которые выделяются Всемирным банком. Сроки реализации проекта - 2021-2025 годы.

Проект затрагивает вопросы развития лесного хозяйства, предусматривает работу с фермерами и местными сообществами по восстановлению деградированных земель посредством лесоразведения.

«В рамках Проекта предусматриваются следующие мероприятия:

- картирование земель государственного лесного фонда на осушенном дне Аральского моря в Кызылординской области на площади 300 тыс. га;

- проектно-изыскательские работы для лесоразведения на землях государственного лесного фонда на осушенном дне Аральского моря в Кызылординской области на площади 50 тыс. га;

- инвентаризация неучтенных лесов (включая космическую съемку и лесоустройство) в Кызылординской и Туркестанской областях на площади 100 тыс. га;

- создание лесного питомника в Казалинском лесном учреждении Кызылординской области площадью 33 га с ежегодной производительностью 4 млн. штук сеянцев саксаула;

- создание зеленой зоны вокруг города Кызылорды на площади 3 тыс. га;

- создание генетического банка лесных семян на базе РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» в г. Щучинск;

- приобретение лесохозяйственной техники и оборудования для Коскудукского лесного учреждения Жамбылской области и Казалинского лесного учреждения Кызылординской области», - говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Ожидается, что реализация данного проекта будет способствовать увеличению лесистости республики, укреплению материально-технической базы лесных учреждений Кызылординской и Жамбылской областей.

В свою очередь создание зеленой зоны вокруг Кызылорды снизит негативное воздействие ветров, деградацию земель и улучшит экологическую обстановку региона. В целом, следует отметить, что все указанные меры позволят качественно провести лесохозяйственные работы в рамках реализации поручения Главы государства по посадке 2-х млрд деревьев.