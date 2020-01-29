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Проект по вопросам защиты климата в Центральной Азии стартовал в Берлине

29 Января 2020 09:23
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Проект по вопросам защиты климата в Центральной Азии стартовал в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в конференции высокого уровня по запуску регионального интеграционного проекта по вопросам защиты климата «Зеленая Центральная Азия», инициированного Германией в рамках реализации новой Стратегии Евросоюза для ЦА и Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Открывая конференцию, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что новый проект германского правительства является продолжением многолетней «Водной инициативы для Центральной Азии» (также называемой «Берлинским процессом») по оказанию содействия в управлении водными ресурсами путем усиленного трансграничного сотрудничества.


Отмечается, «Зеленая Центральная Азия» нацелена на поддержку диалога высокого уровня по вопросам изменения климата в контексте безопасности и стабильности шести задействованных государств.

«Нам интересен немецкий опыт в данном направлении, учитывая, что перед Правительством Казахстана стоит схожая задача по развитию «Зеленой экономики». Заявленные инициативы нашей страны на международном уровне свидетельствуют приверженность Казахстана экологизации экономики, рациональному использованию природных ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду», - отметил глава МИД Казахстана в своем выступлении.


Вместе с тем, представители стран Центральной Азии отметили важность сотрудничества региона с Германией и структурами ЕС в вопросах экологии, в сфере охраны окружающей среды, внедрения элементов зеленой экономики и борьбы с потеплением климата.

По итогам конференции главы официальных делегаций подписали Совместную декларацию, которая станет хорошей основой для запуска конкретных проектов.


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Ключевые слова: Центральная Азия, МИД РК, Экология, Германия,
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