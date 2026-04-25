Проект по строительству экопарка запущен в Астане

Соответствующий контракт подписали председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов и председатель Совета директоров китайской компании «EAST HOPE» Цюаньюань Пэн.

Ожидается, что проект будет запущен во втором полугодии 2029 года. На первом этапе мощность экопарка обеспечит переработку порядка 1,5 тыс. тонн отходов в сутки с генерацией 50 МВт электроэнергии. Его реализация позволит создать 250 временных и 125 постоянных рабочих мест.

Г.Оспанкулов подчеркнул важность реализации проектов такого масштаба, соответствующих современным технологическим и экологическим требованиям.