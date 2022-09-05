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Проект по реабилитации ручья Акбулак запустили в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Сентября 2022, 23:00
Проект по реабилитации ручья Акбулак запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начал работу пилотный проект «Биологическая ремедиация (реабилитация) ручья Акбулак в городе Нур-Султане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Участие в запуске проекта приняли представители департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП «Казводхоз», профильного управления столицы, ТОО «Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство», экоактивисты.

Целью проекта является восстановление экосистемы водоема и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации.

Площадь охватываемого пилотного участка составит 50 га в верхней части водоема ручья Акбулак.

Способ включает использование штаммов одноклеточных зелёных водорослей «хлореллы», выращенных в установке – культиваторе.
Суспензия — питательная среда, в которой плавают водоросли. Имеет насыщенно зелёный цвет и физические свойства воды. Для культивирования используются планктонные штаммы.

В результате использования концентрированной суспензии хлореллы при очистке и реабилитации ожидается улучшение экологического состояния водоёма по следующим показателям: улучшение физико-химических показателей водоёма; повышение концентрации растворённого кислорода в воде; улучшение гидробиологических показателей водоёма, рост численности и биомассы зоопланктона и зообентоса; увеличение количества ихтиофауны.

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Фото : gov.kz





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