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Проект по развитию сельского туризма стартует в ВКО

11 Августа 2021 22:55
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Проект по развитию сельского туризма стартует в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане стартует масштабный проект по развитию сельского туризма. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова была создана рабочая группа, которая займётся этим вопросом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Во время рабочего визита в Катон-Карагайский район глава региона обратил особое внимание на необходимость развития сельского туризма. Эффективный проект, пользующийся популярностью у жителей ВКО, работает в селе Урыль и непосредственно в Катон-Карагае. Там действуют гостевые дома с развитой бытовой инфраструктурой, и отбоя от клиентов у принимающей стороны нет.

Такой вид туризма даёт возможность не только насладиться природной красотой «маленькой Швейцарии», но и окунуться в сельскую жизнь, вспомнить традиции и обычаи, попробовать национальную еду. Уже девять семей из Катон-Карагайского района выразили желание организовать подобный бизнес, поэтому было принято решение о создании рабочей группы. В неё войдут представители СПК «Ертiс» и управлений предпринимательства и туризма.

«Группа должна выехать на место, проанализировать ситуацию и разработать проект эффективной поддержки развития сельского туризма от государства, - пояснил Даниал Ахметов. - Может быть, мы сможем предложить типовые проекты качественных гостевых домов, рассмотреть возможность выдачи льготных кредитов, разработать бизнес-планы. В общем, необходимо со всех сторон изучить этот вопрос и обязательно помочь тем, кто хочет развивать именно наш внутренний туризм, создавать новые рабочие места».

К слову, глава региона сделал серьёзное замечание руководству управления туризма и внешних связей, поскольку вплотную заняться этим вопросом нужно было ещё весной, однако ведомство сработало неэффективно. Сейчас все усилия рабочей группы будут направлены на то, чтобы помочь семьям из Катон-Карагая реализовать свои проекты. В случае их успеха, а он неизбежен, поскольку туристы любят Восточный Казахстан, подобные проекты будут растиражированы в других районах региона, которые также привлекательны для путешествий.


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#Восточно-Казахстанская область   #Туризм   #Регионы  
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