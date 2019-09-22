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вчера 15:15
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Проект по развитию предпринимательских навыков у малообеспеченных семей стартует в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запускается проект «Менің кәсібім», направленный на оказание мер поддержки малообеспеченным, многодетным семьям и лицам, воспитывающим детей-инвалидов, в развитии предпринимательских навыков и открытии собственного дела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
«Реализовывать данный проект будет непосредственно его автор Айжани Нурланова при поддержке местных исполнительных органов. Общую координацию будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты населения РК. Первый соответствующий меморандум подписан между акиматом Алматы и автором проекта «Менің кәсібім» Айжани Нурлановой. В дальнейшем подобные меморандумы будут заключены с акиматами всех областей, городов республиканского значения и столицы», - сообщили в министерстве.
В рамках проекта помощь в ведении домашнего бизнеса нуждающимся гражданам автор проекта будет оказывать путем предоставления необходимого инвентаря, оборудования и материалов.
Аналогичный проект в пилотном режиме успешно реализован Айжани Нурлановой в Мангистауской области, где порядка 250 человек были обучены основным навыкам ведения частного предпринимательства и открыли собственное дело.
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