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Проект по развитию электронной торговли Export to China запущен в РК

11 Января 2023, 16:36
Проект по развитию электронной торговли Export to China запущен в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю биржевой торговли к 2025 году до 14% от объемов оптового товарооборота планируют в Казахстане. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по развитию одного из важных компонентов отрасли - биржевой торговли. С целью ее совершенствования разработаны и приняты законодательные меры. Наша среднесрочная цель – увеличить долю биржевой торговли к 2025 году до 14% от объемов оптового товарооборота», - сказал Серик Жумангарин.

Глава Минторговли также сообщил, что проведена комплексная работа по развитию электронной торговли.

«Так, утвержден план мероприятий по развитию до 2025 года и новая методика статистического учета, основанная на передовой практике стран ОЭСР. Обучено 1500 субъектов МСБ и запущен проект Export to China. Наша задача – к 2025 году довести долю электронной торговли до 15% от розничного товарооборота», - добавил Серик Жумангарин.


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