Проект по развитию 17 опорных школ реализуется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 17 регионах страны фонд «Қазақстан халқына» совместно с фондом устойчивого развития образования (ФУРО) и НИШ реализует проект по развитию 17 опорных школ. Об этом на конференции «Бiлiмдi ел – бiлiмдi ұрпақ» рассказал председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Фонд взял на себя обязательства по созданию комфортной среды для учителей и учеников опорных школ посредством оснащения кабинетов естественных наук и других по стандартам НИШ, которая, в свою очередь, взяла обязательства по обучению преподавателей передовым педагогическим практикам. Попечительский совет фонда принял решение о возможности дальнейшего масштабирования проекта до 80 опорных школ во всех регионах страны», - сказал Болат Жамишев.

По словам главы фонда, серьезным вызовом не только для сельского, но и в целом для всей системы среднего образования является незавершенность концептуального оформления онлайн-обучения как неотъемлемой, составной части методики и практики преподавания.

«Как говорится: нет худа без добра. Пандемия кардинально подтолкнула использование онлайн формата в преподавании. Был преодолен психологический барьер как у педагогов, школьников так и их родителей, появились интернет-платформы, электронные учебники и программы, адаптированные под казахстанские стандарты. В то же время остается нерешенной проблема недостатка учителей-предметников в сельских малокомплектных школах. А ведь таких школ в стране порядка 2200. Отсутствие необходимых учителей можно компенсировать только посредством внедрения онлайн-обучения на системной основе. И здесь возникает много нерешенных проблем. Это и отсутствие на сегодняшний день понимания, как и кем будет организовано онлайн-обучение, кто будет нести ответственность за качество обучения – онлайн-педагог или тот, кто сегодня преподает не по профильному предмету, а при внедрении онлайн-обучения возможно станет тьютором, какой будут система оплаты при онлайн-обучении, будут ли сертифицироваться обучающие интернет-платформы и многие другие вопросы», - добавил председатель общественного фонда «Қазақстан халқына».

Ранее сообщалось, что в Казахстане до 2026 года планируется открыть 1,5 млн. ученических мест.