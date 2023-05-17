Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Проект по развитию 17 опорных школ реализуется в Казахстане

Автор:  
Шынар Хамитова
17 Мая 2023, 12:46
Проект по развитию 17 опорных школ реализуется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 17 регионах страны фонд «Қазақстан халқына» совместно с фондом устойчивого развития образования (ФУРО) и НИШ реализует проект по развитию 17 опорных школ. Об этом на конференции «Бiлiмдi ел – бiлiмдi ұрпақ» рассказал председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Фонд взял на себя обязательства по созданию комфортной среды для учителей и учеников опорных школ посредством оснащения кабинетов естественных наук и других по стандартам НИШ, которая, в свою очередь, взяла обязательства по обучению преподавателей передовым педагогическим практикам. Попечительский совет фонда принял решение о возможности дальнейшего масштабирования проекта до 80 опорных школ во всех регионах страны», - сказал Болат Жамишев.

По словам главы фонда, серьезным вызовом не только для сельского, но и в целом для всей системы среднего образования является незавершенность концептуального оформления онлайн-обучения как неотъемлемой, составной части методики и практики преподавания.

«Как говорится: нет худа без добра. Пандемия кардинально подтолкнула использование онлайн формата в преподавании. Был преодолен психологический барьер как у педагогов, школьников так и их родителей, появились интернет-платформы, электронные учебники и программы, адаптированные под казахстанские стандарты. В то же время остается нерешенной проблема недостатка учителей-предметников в сельских малокомплектных школах. А ведь таких школ в стране порядка 2200. Отсутствие необходимых учителей можно компенсировать только посредством внедрения онлайн-обучения на системной основе. И здесь возникает много нерешенных проблем. Это и отсутствие на сегодняшний день понимания, как и кем будет организовано онлайн-обучение, кто будет нести ответственность за качество обучения – онлайн-педагог или тот, кто сегодня преподает не по профильному предмету, а при внедрении онлайн-обучения возможно станет тьютором, какой будут система оплаты при онлайн-обучении, будут ли сертифицироваться обучающие интернет-платформы и многие другие вопросы», - добавил председатель общественного фонда «Қазақстан халқына».

Ранее сообщалось, что в Казахстане до 2026 года планируется открыть 1,5 млн. ученических мест.


Образование   Фонд «Қазақстан халқына»   школа   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК