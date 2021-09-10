Проект по разработке дезинфицирующего препарата представил ученый из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучший молодой ученый СНГ 2021 года Куантар Алиханов является одним из участников I международного Форума молодых ученых, который проходит в Алматы. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о своей работе представленного на выставке «Научные достижения молодых ученых Казахстана».

- Куантар, расскажите о себе?

- Я выпускник Казахского национального аграрного университета. В 2014 году защитил докторскую (PhD) диссертацию по специальности «ветеринарная санитария». Являюсь специалистом по направлениям ветеринарная санитария, гигиена и пищевая безопасность. Сейчас заведую кафедрой «Клиническая ветеринарная медицина» Казахского национального аграрного исследовательского университета. Являюсь членом Совета по Науке при Фонде Нурсултана Назарбаева, основного организатора данного форума.

- Какой научный проект Вы представили на первом международном Форуме молодых ученых?

- На выставке «Научные достижения молодых ученых Казахстана» представлен наш проект по разработке дезинфицирующих препаратов для профилактики и ликвидации инфекционных болезней на основе безопасных соединений. Данные препараты в настоящее время изготовлены, имеются экспериментально-лабораторные образцы, получены патенты на изобретение и полезную модель. Бактерицидное эффективность данных препаратов изучены в ходе производственных испытании на базе мясомолочных предприятий, животноводческих комплексах и других объектах ветеринарного контроля и надзора. Проблемой дезинфектологии и санитарно-гигиеническими мероприятиями наша рабочая группа занимается достаточно долго, имеет научный задел, опубликованы несколько статей в сильных рецензируемых журналах, выполнены диссертационные работы, получены десятки патентов и внедрены в производство в Алматинской и Жамбылской областях. Сильная материально-техническая база нашего университета, инновационные центры и современные лаборатории дают возможность заниматься трудоёмкой наукой, также руководство университета всесторонне поддерживает молодых учёных в реализации своих научных идеи.

- В чем заключается особенность вашего научного проекта?

- В профилактике и ликвидации инфекционных болезней человека и животных ведущее место в системе общих санитарных мер отводится дезинфекции. В современных условиях на фоне опасности глобального распространения по земному шару некоторых особо опасных инфекции для всего человечества (например, COVID-19, птичий грипп и т.д.) значение дезинфекции возрастает многократно. Успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью практики высокоэффективными препаратами, их ассортиментом и экологической безопасностью для внешней среды.

Подготовленные нами дезинфицирующие препараты по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями во время пандемии являются очень востребованными.

В результате реализации проекта разработается инновационный дезинфицирующий препарат, который способствует повышению сохранности и продуктивности животных, предотвращая распространение инфекционных болезней, а также повышению санитарного качества производимой животноводческой продукции. Будут произведены экологически безопасные отечественные дезинфицирующие средства, обеспечивающие стойкий антимикробный режим на объектах ветеринарного животноводства, птицеводства и перерабатывающих предприятий.

Разработанные нами препараты, способствует повышению сохранности и продуктивности животных, предотвращая распространение инфекционных болезней, повышает санитарное качество производимой животноводческой продукции. Экологически безопасные отечественные дезинфицирующие средства, обеспечивает стойкий антимикробный режим на объектах ветеринарного животноводства, птицеводства и перерабатывающих предприятий.

Разработанные н ами препараты можно широко применять в животноводческих комплексах, можно использовать в присутствии животных без токсического воздействия на их организм. Использование таких препаратов позволяет проводить дезинфекцию в нужные сроки (по мере необходимости) и оптимизировать условия содержания животных.

- Как в целом проходит Форум?

- Форум проходит на высоком уровне. В нем принимают участие более 200 компетентных спикеров, охватывающий все направления научной сферы. В том числе молодые ученые из разных регионов страны получили возможность поделиться своими достижениями в своей области.

- Что можете сказать о достижениях отечественной науки за годы Независимости РК?

- С каждым годом успех наших молодых ученых очень радует. Ярким примером можно отметить индивидуальные научные достижения и открытие молодых учёных - членов Совета по Науке Фонда Нурсултана Назарбаева и участников, спикеров данного форума. Их достижения мотивируют молодых людей заниматься наукой.

Сейчас в сфере науки уделяется особое внимание и оказывается всевозможная поддержка со стороны государства. Это финансирование проектов и коммерциализация научных и научно-технических результатов разработок молодых талантливых учёных. Проводятся различные конкурсы в поддержку молодых ученых. За годы Независимости нашей страны наука достигла многого. Конечно, всех невозможно перечислить. Каждый из них на сегодня вносит свой весомый вклад в развитие страны. Выражаю огромную благодарность Фонду Нурсултана Назарбаева за финансирование нашего проекта.

- Спасибо за беседу!