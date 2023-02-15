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Проект по повышению доходов сельчан Жамбылской области намерены масштабировать в РК

15 Февраля 2023, 20:52
Проект по повышению доходов сельчан Жамбылской области намерены масштабировать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно масштабирования пилотного проекта по повышению доходов сельского населения в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре 2022 года решением республиканской бюджетной комиссии в рамках бюджетной программы 006 «кредитование областных бюджетов для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах» поддержано внедрение механизма микрокредитования сельского населения на 2,5 % для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения в Актюбинской и Жамбылской областях», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

По его словам, в конце ноября прошлого года акиматом Актюбинской области заключены трехсторонние кредитные договоры на 3 млрд тенге и акиматом Жамбылской области на 6 млрд тенге, перечислены средства для дальнейшего кредитования.

Также в текущем году в республиканском бюджете на реализацию масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения предусмотрено 52,4 млрд тенге при плане 11 606 микрокредитов, в том числе более 11 млрд тенге при плане микрокредитования 3,6 тысячи для Жамбылской области.

«Вопрос выделения дополнительных средств будет рассмотрен на заседании республиканской бюджетной комиссии в установленном законодательством порядке», - добавил Премьер.

Азамат Сыздыкбаев


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