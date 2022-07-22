22 Июля 2022 09:17

Проект по повышению доходов сельчан охватит еще 10 округов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинспектировала реализацию пилотного проекта по повышению доходов сельчан в ходе рабочей поездки в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пилотный проект по повышению доходов сельчан, направленный на увеличение объемов сельхозпродукции, развивается с 2019 года в Жамбылской области. Проект имеет несколько направлений: эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства и использование земельных ресурсов, принадлежащих сельчанам за пределами населенных пунктов. Кредитует напрямую АО СПК «Тараз». Создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, удобрений, средств химзащиты. По проекту «Тrade-in» обновляется и восстанавливается старая сельхозтехника на выгодных для аграриев условиях.

Тамара Дуйсенова ознакомилась с промежуточными итогами реализации этого пилотного проекта и провела встречу с активом региона, посетила подсобные хозяйства, проинспектировала ход строительства реабилитационного центра.

«По поручению Президента принимаются меры по повышению эффективности программ занятости. Наша общая задача - повышение уровня благополучия каждой семьи, создание условий для обеспечения продуктивной занятости. Особенно важно трудоустройство молодежи», - подчеркнула в ходе совещания Тамара Дуйсенова.

Глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что вопросы вовлечения безработных и самозанятых граждан в активные меры содействия занятости находятся на особом контроле местных властей.

Министр посетила фронт-офис «Правительство для бизнеса», где ознакомилась с промежуточными итогами реализации пилотного проекта, обратила внимание на его высокий социальный эффект и обсудила возможности масштабирования жамбылского проекта на все регионы страны.

На первом этапе проекта участвуют 7 856 семей из 25 населенных пунктов 11 сельских округов Жамбылской области. За время реализации проекта число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2 238, создано 589 новых рабочих мест, увеличился среднемесячный доход участников, уменьшилось количество получателей АСП. В этом году проектом планируется охватить еще 10 сельских округов.

Посетив Байзакский район, Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой сельхозкооператива «Костобе-2019», участника пилотного проекта, в рамках которого здесь приобрели 12 единиц сельхозтехники. В этом сельском округе в качестве индивидуальных предпринимателей уже зарегистрировались 256 жителей, 97% жителей развивают личные подсобные хозяйства, численность поголовья скота возросла на 53,8%.

Тамара Дуйсенова осмотрела сельхозтехнику, поговорила с участниками пилотного проекта, посетила несколько личных подсобных хозяйств.

Житель села Талас Абужахип Калдаров получил кредит на сумму 2,4 млн тенге по второму направлению проекта (развитие животноводства). Сейчас он содержит 15 голов лошадей, занимается их откормом. Предпринимателю помогают внуки, в их обязанности входит уборка стойла и кормление лошадей.

«Благодаря участию в проекте, мои внуки полюбили лошадей и в будущем хотят заниматься животноводством», - говорит Абужахип Калдаров.

В соседнем селе Костобе семья Фикрии Бакуридзе на 10 сотках высадила овощи. Взяв кредит более 3 млн тенге, семья приобрела 5 голов КРС, 40 голов МРС, на 3 га выращивают арбузы. По словам Фикрии Бакуридзе, семейный доход, благодаря участию в проекте, увеличился в 6 раз.

Житель села Улгили Галымжан Мухатаев в рамках пятого направления (развитие бизнес-проектов) получил 6,1 млн тенге и купил инкубатор для домашней птицы. Запустил производственную линию, где сегодня содержит 50 тыс. голов птиц. Опираясь на поддержку государства, он намерен в ближайшей перспективе увеличить птичье поголовье. Его сосед Амирбек Толепов занимается выпуском деталей для сельхозтехники, обеспечил постоянной работой шестерых односельчан.

Пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее сообщалось, что принята программа повышения доходов населения. Правительство РК намерено увеличить доходы 1 млн казахстанцев.