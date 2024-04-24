Проект по повышению финграмотности населения активизируют в РК

Проект «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности граждан реализуется во всех областях республики. Однако среди участников образовательного процесса отсутствует единое понимание организации и формы обучения финансовой грамотности. Об этом говорилось на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

Проект стартовал в мае прошлого года и предусматривает оказание квалифицированной финансовой и правовой помощи, повышение финансовой грамотности граждан, содействие в урегулировании проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам.

Сейчас проект реализуется уже во всех областях республики, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. К работе подключились 11 государственных органов, 12 банков, Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана.

По словам секретаря партии «AMANAT» Эльдара Жумагазиева, с начала текущего года обучение прошли более 43 тыс. человек, 81% из которых – жители сел и сельских округов. Кроме лекций от экспертов, участники проекта получают консультации по широкому спектру вопросов: от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности.

Фото: Primeminister.kz

- Мы стремимся снизить долю проблемных займов среди казахстанцев и не допустить высокой закредитованности населения. Считаем необходимым проводить обучение финансовой грамотности в школах, колледжах и вузах. Таким образом, мы сможем существенно повысить уровень финансовой культуры в обществе, – подчеркнул в своем выступлении Эльдар Жумагазиев.

В свою очередь руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева обозначила важность разработки методологии и учебно-практических материалов по финансовой грамотности с учетом мирового опыта и лучших практик.

- Мы провели опрос среди 513 тысяч человек – это учителя, учащиеся и родители. Среди участников образовательного процесса отсутствует единое понимание организации и формы обучения финансовой грамотности. 80% педагогов говорят об отсутствии учебников и литературы для преподавания. 60% учеников предмет интересен, но не нравится формат и подача материалов, – сказала Акмарал Бекмурзаева.

Заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Жомарт Карамбаев сообщил, что для учителей проводятся курсы повышения квалификации, чтобы они могли преподавать в том числе и финграмотность.

По словам вице-министра науки и высшего образования Динары Щегловой, университет «Narxoz» разработал учебный курс «Қаржылық сауаттылық», который с этого года будет преподаваться по всех вузах. Ежегодный охват составит примерно 100 тыс. студентов, преимущественно первокурсников.

Фото: Primeminister.kz

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров поручил усилить работу по информированию населения о реализации проекта и организовать надлежащее качество учебного курса по финансовой грамотности для школьников и студентов.