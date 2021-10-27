НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект по поиску инноваций в области госуправления презентовали в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект был представлен на ежегодной конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

«Еще один проект, реализованный совместно с холдингом «Зерде», направлен на поиски инновации в области госуправления. Кроме этого, мы презентуем итоги широкого обзора оплаты труда на госслужбе, так как страны региона находятся в постоянном поиске лучших систем», - сказал председатель управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов.

По его словам, за эти годы хабом было проведено свыше 140 мероприятий, в которых участвовало 8 тысяч госслужащих и ученых из 125 стран.

«Мы проводим ежегодные конференции, чтобы сверить часы и помочь правительствам с учетом их загруженности, лучше узнать современные тренды развития госуправления и опыт других стран. Кроме обобщения опыта в области госуправления во время пандемии, - новой реальности, в ходе конференции представлены новые проекты», - добавил Алихан Байменов.

Ранее сообщалось , что в столице Казахстана стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция проходит в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.