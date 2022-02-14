Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях обеспечения занятостью безрабтных лиц предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект «Серебрянный возраст». Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпримательства на 2021-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены пять тысяч человек.

Ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финасирования проекта «Серебрянный возраст».

В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Так, участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года, и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате.

Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по профессиям/занятиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.

Срок участия в проекте «Серебрянный возраст» составляет не более 12 месяцев и в период участия центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лица предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.

После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.