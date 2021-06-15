Проект по поддержке молодежи категории NEET появился в Казахстане
В мае Сабыржан Кеншилик провел онлайн-семинар на тему: «Как подготовиться к собеседованию?» для молодых людей, не вовлеченных в образовательный процесс и трудоустройство. Известный журналист Айгерим Есенали выступила с семинаром о трудоустройстве и личном бренде, а спикер Гауһар Бересова подробно рассказала представителям молодежи об управлении проектами. Помимо этого, под руководством спикера Мираса Иргебаева состоялся обучающий семинар LIFE SKILLS на тему: «Навыки общения».
Сообщается, что до конца года будут разработаны методические пособия для безработной и необразованной молодежи, также будет создана количественная и качественная база данных для индивидуальной работы с каждым из молодых людей категории NEET.
Для оптимизации работы госорганов с этой категории молодежи, эксперты разработают методологию с использованием зарубежного опыта.
Проект реализуется Корпоративным фондом «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.