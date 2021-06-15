Проект по поддержке молодежи категории NEET появился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С апреля в городе Нұр-Сұлтан начал свою работу республиканский проектный офис по социализации и адресной работе молодежи категории NEET. В настоящее время сотрудники офиса проводят индивидуальные и групповые онлайн-консультации. К слову, уже более 500 молодых людей, обратившихся в call-центр, получили консультации по интересующим их вопросам, передает МИА «Казинформ».

В мае Сабыржан Кеншилик провел онлайн-семинар на тему: «Как подготовиться к собеседованию?» для молодых людей, не вовлеченных в образовательный процесс и трудоустройство. Известный журналист Айгерим Есенали выступила с семинаром о трудоустройстве и личном бренде, а спикер Гауһар Бересова подробно рассказала представителям молодежи об управлении проектами. Помимо этого, под руководством спикера Мираса Иргебаева состоялся обучающий семинар LIFE SKILLS на тему: «Навыки общения».

Сообщается, что до конца года будут разработаны методические пособия для безработной и необразованной молодежи, также будет создана количественная и качественная база данных для индивидуальной работы с каждым из молодых людей категории NEET.

Для оптимизации работы госорганов с этой категории молодежи, эксперты разработают методологию с использованием зарубежного опыта.

Проект реализуется Корпоративным фондом «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.