Проект по оздоровлению учеников запустили в 15 карагандинских школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 15 школах Карагандинской области реализуют проект по оздоровлению учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Меморандум о сотрудничестве подписан между управлениями образования, здравоохранения и карагандинским филиалом партии «Нұр Отан».

Этот проект в пилотном режиме запустили по всей стране. Суть его заключается в том, что в учебных учреждениях изменят меню - откажутся от вредных продуктов в пользу более полезных. Станут уделять больше внимания физической активности, профилактическим и укрепляющим процедурам.

Сейчас в школах, участвующих в проекте, детей осматривают медики. Это нужно для того, чтобы определить в целом состояние здоровья учеников. Все полученные данные проанализируют.

«К сожалению, все мы знаем, что в школу детей приводят здоровыми, но к 11 классу у них могут появиться проблемы со здоровьем. С помощью этого проекта мы надеемся эти проблемы минимизировать», - сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья области Кайрат Баймухамбетов.

Программа оздоровления действует также в четырёх детсадах в Карагандинской области. С детьми здесь занимаются спортом, водят в соляные шахты и закаливают.