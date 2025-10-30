РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:42, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Проект по овцеводству на 5 тысяч голов реализуется в области Улытау

    В рамках программы по развитию аграрного сектора в регионе реализуется проект по овцеводству на 5 000 голов, направленный на внедрение современных технологий в животноводстве, передает Kazinform.

    овцы, овцеводство
    Фото: акимат области Улытау

    — Основная цель проекта — создание устойчивой и конкурентоспособной модели хозяйства, ориентированной на эффективное использование пастбищных ресурсов, улучшение генетического потенциала поголовья, — отмечают в акимате области.

    На сегодняшний день закуплено более 3 тыс голов овец и проводится идентификация сельскохозяйственных животных. Особое внимание уделяется вопросам ветеринарной безопасности.

    Ожидается, что успешная реализация проекта внесет значительный вклад в развитие аграрной отрасли области, позволит увеличить объёмы производства и укрепить позиции отечественного овцеводства на внутреннем и внешнем рынках.

    Ранее мы писали о том, что впервые в истории жители Улытау могут получить высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, не выезжая за пределы региона. В Медицинском центре «Жезказган» начали проводить операции по имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов — устройств, которые спасают от внезапной остановки сердца.

    Теги:
    Животноводство Улытауская область
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают