Проект по овцеводству на 5 тысяч голов реализуется в области Улытау

— Основная цель проекта — создание устойчивой и конкурентоспособной модели хозяйства, ориентированной на эффективное использование пастбищных ресурсов, улучшение генетического потенциала поголовья, — отмечают в акимате области.

На сегодняшний день закуплено более 3 тыс голов овец и проводится идентификация сельскохозяйственных животных. Особое внимание уделяется вопросам ветеринарной безопасности.

Ожидается, что успешная реализация проекта внесет значительный вклад в развитие аграрной отрасли области, позволит увеличить объёмы производства и укрепить позиции отечественного овцеводства на внутреннем и внешнем рынках.

