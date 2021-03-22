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    09:16, 22 Март 2021 | GMT +6

    Проект по очистке дна озера Шалкар презентовали в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вопросы, связанные с решением актуальной экологической проблемы, рассмотрели в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В совещании приняли участие первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, руководитель управления природных ресурсов и природопользования Жаксыгали Иманкулов, руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, представители «Актобеводпроект», ТОО «TOLAGAI-2050».

    «Жители Шалкарского района неоднократно поднимали вопрос, касающийся очистки озера Шалкар, просили привести его в прежнее состояние. Мы привлекли к данной работе специалистов и экспертов. В прошлом году была завершена работа по разработке ПСД, Правительство поддержало проект, в текущем году мы приступаем к его реализации. Крупнейший проект рассчитан на три года, но нам необходимо завершить его в максимально сжатые сроки, в течение двух лет. Оно имеет важное рекреационное и хозяйственное значение для региона. Я уверен, что мы получим большой экологический эффект от данного проекта», - подчеркнул аким области.


    Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров презентовал проект по очистке дна озера Шалкар.

    Докладчик отметил, что проблема обмеления и заиливания дна озера возникла в конце 90-х годов прошлого века.

    «Озеро подвержено деградации из-за отсутствия стока, зарастания надводной и подводной растительностью, ухудшается качество воды. Разработано технико-экономическое обоснование проекта «Очистка дна озера Шалкар», получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд тенге. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено 432,95 млн тенге. Также в отраслевое министерство направлена заявка для выделения дополнительных средств», - сообщил Нагымжан Алдияров.

    В завершение совещания Ондасын Уразалин поручил руководителям госорганов и подрядной организации ТОО «TOLAGAI-2050» принять все меры для качественной реализации важнейшего для региона проекта, не причиняя ущерба земледельцам и окружающей среде.



    Теги:
    Экология Карагандинская область Актюбинская область
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