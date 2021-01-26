Проект по формированию нулевой терпимости к коррупции среди студентов запустили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова был дан старт студенческому антикоррупционному квесту – «AntiParaCraft-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Посредством игровой манеры, которая более доступна и популярна среди молодежи, организаторы постарались привлечь студентов к вопросам профилактики и пропаганды «нулевой» терпимости к коррупции, мониторингу соблюдения этических норм среди студентов, ППС и сотрудников университета.

Выступая перед участниками, заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов акцентировал внимание студентов на использовании инновационных подходов в данной работе.

«Вам, молодежи, необходимо по-другому взглянуть на искоренение коррупции, нужно современными трендами бороться с проявлениями коррупции в обществе, необходимо коррупцию выставить не в модном цвете», - подчеркнул Канат Идрисов.

Сама игра прошла в познавательном ключе. В ходе квеста студенты угадывали заранее подготовленные пранк-провокации, решали криминалистические, интеллектуальные и творческие задачи с помощью QR кодов и создавали видеовайны.

Мероприятие одним днем не закончится. Квест «AntiParaCraft-2021» завершится 27 февраля турниром капитанов честности. По общим итогам мероприятия экспертное жюри определит лучшую команду факультета, которую ожидает награждение переходным призом – Кубком честности.

Команды факультетов возглавят капитаны честности, выбранные на собраниях студенческих активов. Эта общественная нагрузка – новая студенческая выборная должность в Кокшетауском университете. По своему функционалу они призваны стать помощниками и представлять уполномоченного по этике университета на своих факультетах.