Проект по цифровизации в госсекторе запустили в странах Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект по цифровизации в госсекторе в странах Центральной Азии и Кавказа запустили Правительство Республики Корея, Астанинский хаб госслужбы и ПРООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правительство Республики Корея и Астанинский хаб госслужбы приступают к реализации совместного проекта по повышению потенциала государственных служащих и практиков, занимающихся вопросами внедрения инноваций в системе госуправления и цифровизации сферы оказания госуслуг в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) и Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия).

Как отметили в пресс-службе Астанинского хаба госслужбы, проект рассчитан на три года и будет реализован хабом, Программой развития ООН в Казахстане в партнерстве с Министерством внутренних дел и безопасности (MOIS) и Национальным агентством по вопросам информационного общества (NIA) Республики Корея. Финансирование проекта осуществляется Правительством Республики Корея.

Проект был инициирован хабом в ноябре 2019 года в ходе визита председателя Управляющего комитета заба Алихана Байменова в Республику Корея, во время которого состоялись его встречи с руководством MOIS и NIA.

«В результате в июле 2021 года было подписано соглашение о предоставлении гранта на реализацию проекта «Укрепление потенциала для развития инноваций в государственном управлении и цифровизации государственных услуг» между ПРООН и MOIS. Проект был официально запущен 24 августа 2021 года во время встречи партнеров, на которой состоялась его презентация и одобрение», - пояснили в пресс-службе.

В рамках проекта предусмотрено проведение аналитических исследований, семинаров по повышению квалификации госслужащих с привлечением ведущих корейских экспертов, организация ознакомительных визитов в госучреждения Республики Корея. Ожидается, что в результате госслужащие получат знания и навыки, необходимые для определения и внедрения наиболее приемлемых инновационных подходов в госуправлении и различных методов предоставления государственных услуг.

В целом проект ориентирован на улучшение качества жизни граждан, повышение уровня их доверия к институтам государства, а также снижению уровня коррупции в госсекторе.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция проходит в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.