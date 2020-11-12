Проект Плана противодействия торговле людьми разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработан проект Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021 – 2023 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

План состоит из шести разделов, которые включают организационно-практические мероприятия по противодействию торговле людьми. Кроме того, документ регламентирует вопросы сотрудничества с компетентными органами государств-участников СНГ, международными и неправительственными организациями и др.

Проект Плана был представлен на 39-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми в режиме видеоконференции, после чего направлен на согласование в заинтересованные органы.

Отметим, что на четвертом заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК, прошедшем 22 октября 2020 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, и оказанию помощи всем лицам, включая иностранных граждан, ставшим жертвами торговли людьми и принудительного труда.

В мероприятии приняли участие заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК, представители органов Генеральной прокуратуры, Верховного суда, министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, здравоохранения, информации и общественного развития, иностранных дел, местных исполнительных органов и другие.

На заседании с докладом выступил заместитель начальника организационно-аналитического Управления Департамаента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Кайрат Абдыгалиев. По его словам, в настоящее время МВД совместно с Генпрокуратурой и Верховным судом выработаны предложения по совершенствованию законодательства. В частности, речь идет о расширении понятия «торговли людьми» в соответствии с Палермским протоколом ООН.

Также на совещании присутствовали представители НПО, оказывающие социальные услуги жертвам торговли людьми.

По словам председателя Центра временного проживания и реабилитации жертв торговли людьми «Көмек» при фонде «Коргау-Астана» Анны Рыль, жертвам торговли людьми помощь оказывается комплексно.

«Поступающим в наше учреждение лицам мы предоставляем приют, юридическую и психологическую помощь, социальные услуги, помощь в восстановлении документов», – рассказала спикер.

В Казахстане работа по противодействию торговле людьми ведется с 2003 года в рамках плана мероприятий Правительства РК по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми. Стандарт оказания специальных социальных услуг для жертв торговли людьми разработан и внедрен в 2016 году в «пилотном» режиме в регионах, имеющих большую долю выявляемости жертв торговли людьми: Костанайская, Южно-Казахстанская области, гг. Астана (г. Нур-Султан) и Алматы.

В последующие годы специальные соцуслуги жертвам торговли людьми были оказаны в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и других регионах.

За период с 2016 по 2020 годы услуги получили более 700 человек на общую сумму свыше 288 млн тенге.

В конце сентября текущего года МТСЗН РК направило рекомендации регионам перейти с годичного на трехгодичную систему заключения договоров по госсоцзаказу с кризисными центрами на оказание услуг жертвам торговли людьми, с целью обеспечения непрерывности предоставляемых услуг.

Кроме того, в семи регионах, не охваченных кризисными центрами (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Северо-Казахстанская области и город Шымкент), планируется выделить средства из местного бюджета для размещения госсоцзаказа в НПО.

Напомним, для координации взаимодействия председательствование в комиссии идет на ротационной основе. В 2014-2015, 2018-2019 годы осуществлялось МВД РК, в 2016-2017 годы, а также с текущего года по 2021 осуществляется МТСЗН РК.