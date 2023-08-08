Проект «Первое рабочее место» реализуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау не имеющие опыта выпускники вузов и колледжей смогут получить работу, приняв участие в проекте «Первое рабочее место», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, в регионе у выпускников колледжей и вузов появилась возможность трудоустройства без опыта работы. Это проект «Первое рабочее место». Он рассчитан на выпускников, ищущих работу впервые, безработных, независимо от регистрации в центре занятости населения.

Также в проекте могут принять участие молодые люди категории NEET, не имеющие опыта работы. Заработная плата для этой категории ранее составляла 61 260 тенге, в этом году увеличена до 103 500 тенге, а срок работы — с 12 до 18 месяцев. В рамках проекта «Первое рабочее место» планируется трудоустроить 271 человека. На сегодня уже трудоустроен 141 человек.