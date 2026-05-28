Проект перераспределения паводковых вод в Казахстане предложили в Мажилисе

По словам депутата, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12–15 миллиардов кубометров, что напрямую затрагивает сельское хозяйство, энергетику и развитие регионов.

— Это — не просто экологическая проблема. Это — фактор, влияющий на продовольственную безопасность, энергетику, производство и будущее целых регионов. Сегодня Казахстан находится между двумя крупными вызовами: с одной стороны — ежегодные паводки с миллиардами кубометров воды, с другой — засухи в летний период. При этом мы до сих пор не можем эффективно собирать и использовать паводковые воды, — отметил депутат.

По данным, приведенным в запросе, значительная часть паводковых вод теряется: в отдельных каналах до 50–60% воды уходит впустую, а только из реки Есиль ежегодно может уходить до 4–5 миллиардов кубометров.

В качестве возможного решения депутат предложил рассмотреть масштабный инфраструктурный проект по направлению «Иртыш — канал имени Каныша Сатпаева — Есиль — Торгай — Аральское море».

— Если проект будет реализован, это позволит эффективно собирать паводковые воды, восстановить лиманное орошение, усилить кормовую базу животноводства, обеспечить водой новые месторождения, развивать рыбное хозяйство и поддержать экологическую стабильность Северного Арала. Международная практика показывает, что подобные проекты в Китае, США и Нидерландах доказали свою эффективность. Казахстан также должен рассматривать водную инфраструктуру как стратегическую инвестицию в будущее, — говорится в депутатском запросе.

Депутат также предлагает провести комплексное технико-экономическое и экологическое обоснование проекта, оценить его влияние на продовольственную и энергетическую безопасность, а также рассмотреть возможность включения инициативы в перечень стратегических инфраструктурных проектов страны.

Напомним, ранее по итогам заседания Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала в Астане были подписаны четыре документа.