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Проект павлодарских школьников победил на фестивале роботов в России

7 Января 2020 18:33
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Проект павлодарских школьников победил на фестивале роботов в России

НОВОСИБИРСК. КАЗИНФОРМ - Павлодарские школьники приняли участие в открытом международном технологическом фестивале «Спорт. Творчество. Интеллект», который прошёл в Государственном техническом университете Новосибирска. Творческое состязание собрало около 360 команд школьников, студентов и воспитателей детских садов из Российской Федерации и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

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Ребята представили работу «Производство автомобильных колес», в которой c помощью роботов произвели новые металлические диски из старых отходов, затем на диски надели шины. Автоматизированные роботы приводятся в действие с помощью производственных роботов, которые вырабатывают электроэнергию с помощью солнца и ветра.

По итогам фестиваля по каждой категории присуждалось только одно место. Работа павлодарской команды оказалась в числе лучших и стала победителем в номинации «Лучший проект». Команда награждена дипломом департамента мэрии Новосибирска и получила приглашение на участие в фестивале в следующем году, руководители были награждены благодарственным письмом.


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Ключевые слова: МИД РК, Павлодарская область, Образование, Россия,
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