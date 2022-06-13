13 Июня 2022 10:41

Проект парка на Большом Талдыколе получил положительное заключение экспертизы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находятся работы по проектам обустройства Большого и Малого Талдыколя сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данное время по Большому Талдыколю проведенные проектно-изыскательские работы утверждены и получили положительное заключение экспертизы проектов. Проектом предусматривается «Природный парк». На реализацию данного проекта (+Малый Талдыколь) в текущем году выделены средства в размере 1 млрд тенге», - сообщили в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» в ответе на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве добавили, что по объекту Малый Талдыколь в данное время активно ведется разработка проекта: «Рекреационная зона». Целью разработки данных проектов является комплексная уникальность создания городского природного парка, появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных и редких птиц.

«Естественно-научное обоснование создания городского природного парка, разработано Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия и получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Как показывает мировой опыт, подобные природные парки – одни из часто посещаемых мест туристов. Начало работ планируется после получения положительного заключения экспертизы проектов», - уточнили в Управлении.