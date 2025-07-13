Проект панорамных вагонов в ВКО оказался под вопросом

Ранее планировалось, что первые вагоны с панорамным остеклением начнут курсировать между Усть-Каменогорском, Риддером и Алтаем уже в 2024 году, затем сроки перенесли на 2025-й. Однако теперь стало известно, что и в следующем году реализация проекта может не состояться.

О причинах отсрочки попытался выяснить корреспондент агентства Kazinform, направив официальный запрос в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

«В настоящее время вопрос запуска панорамных вагонов на социально значимых маршрутах «Усть-Каменогорск-1 – Алтай» и «Усть-Каменогорск-1 – Риддер» остаётся актуальным. Однако для его реализации необходимо проработать вопрос выделения финансирования из бюджета. В соответствии с поручением Премьер-министра от 15 февраля 2025 года, местным исполнительным органам предписано принять меры по сокращению бюджетных расходов. Финансирование закупа панорамных вагонов будет осуществляться в рамках действующего законодательства», – сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта управления Куаныш Акрамов.

Мы также обратились за уточнением, сколько средств потребуется на реализацию проекта. Однако конкретной суммы в ведомстве не назвали.

«Согласно подпункту 5 пункта 13 Правил долгосрочного субсидирования расходов перевозчика от 24 февраля 2015 года, закуп вагонов осуществляется за счёт собственных средств перевозчика. Потраченные средства будут компенсированы перевозчику в рамках установленных правил. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость проекта и гарантировать его долгосрочную реализацию», – добавил Куаныш Акрамов.

Таким образом, вопрос запуска панорамных вагонов остаётся открытым. О сроках возможной реализации проекта и объёме финансирования пока не сообщается.

Между тем, в целом по Казахстану до 2030 года закупят 873 железнодорожных вагона.