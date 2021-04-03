Проект «Отдать долг обществу» стартовал среди осужденных в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские осужденные без изоляции от общества, состоящие на учете службы пробации и приговоренные к общественным работам, теперь убирают улицы Кокшетау в оранжевых жилетах с надписью «Отдать долг обществу», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

На улицах города Кокшетау появились уборщики снега в ярко-оранжевых жилетах с надписью «Отдать долг обществу». Это люди, осужденные без изоляции от общества за преступления небольшой тяжести и уголовные проступки, состоящие на учёте службы пробации акмолинского ДУИС, решением суда приговоренные к общественным работам и принудительному труду.

«С начала года департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области при поддержке местной исполнительной власти и прокуратуры Акмолинской области реализует проект по обеспечению осужденных, состоящих на учете службы пробации, светоотражающими жилетами с надписью «Отдать долг обществу» при выполнении ими общественных работ. Проект успешно стартовал как пилотный в прошлом году на базе Карагандиского ДУИС», - отметила пресс-секретарь акмолинского департамента уголовно-исполнительной системы Ирина Горнова.

Проект «Отдать долг обществу» предусматривает особое отношение к исполнению возложенных обязанностей при выполнении общественных работ и предупреждение повторных преступлений. По словам сотрудников ДУИС, он был заимствован у Великобритании.

«Использовался опыт английских коллег, но учитывая наши особенности. Общественные работы осуществляют группы осужденных по 5-6 человек, которых обеспечивают специальными жилетами. Это выделяет осужденных среди других служб, которые выполняют свою работу по уборке улиц, парков, скверов и других общественных мест», - пояснила И. Горнова.

«Опыт карагандинского ДУИС по пилотному проекту «Отдать долг обществу» показал неплохие результаты. Среди подучетных службы пробации улучшился показатель рецидива правонарушений. Сегодня проект широко применяется по всей республике», - добавил заместитель начальника ДУИС по Акмолинской области майор юстиции Мирхан Ахметжанов.