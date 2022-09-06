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    10:18, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров презентовал проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рассмотрение вносится проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября текущего года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Он уточнил, что данный документ состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

    Проект документа принят членами Кабмина единогласно.

    Напомним, 1 сентября 2022 года Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.


    Фото: primeminister.kz





    Теги:
    Правительство РК Экономика Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Правительство
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