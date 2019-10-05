Проект «Образцовый суд» начали реализовывать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районном суде открыт фронт-офис для посетителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

Как отметили в ведомстве, для реализации приоритетного проекта Верховного суда «Образцовый суд» в Бурабайском районном суде для посетителей создали фронт-офис.

Новый фронт-офис включает информационный центр, канцелярию суда для сдачи и приема документов, кабинет медиации, кабинет адвоката, прокурора и другие зоны для оказания услуг гражданам.

«Фронт-офис представляет собой просторный зал со светлой мебелью современных стандартов. Зоны обслуживания разделены стеклянными стенами и дверями. Все прозрачно, открыто и доступно. Специалист встречает посетителей суда и дает консультации. Информационные стенды с образцами исковых заявлений удобно размещены в зале. Зона ожидания оснащена интернет-связью», - рассказали в пресс-службе суда.

«Задача фронт-офиса создать максимально комфортные условия для удобства посетителей» - отметил руководитель Администратора судов Данияр Сапарбек.