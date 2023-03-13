Проект о правилах назначения и выплаты пособий семьям с детьми вынесен на обсуждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Открытые НПА опубликован проект приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

К государственным пособиям семьям, имеющим детей относятся денежные выплаты в виде:

единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (далее – пособие на рождение);

ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (далее – пособие по уходу);

ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) (далее – пособие многодетной семье)

ежемесячного государственного пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (далее – пособие награжденной матери).

Пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении, по достижении им возраста полутора лет, включительно, а в случаях усыновления ребенка и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (детей) или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет. При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя. При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

Пособие на рождение и по уходу назначаются независимо от доходов семьи ребенка.

Подробнее с правилами назначения и выплаты пособий семья, имеющим детей, можно ознакомиться здесь.