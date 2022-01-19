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Проект о героях сегодняшнего дня стартовал в Акмолинской области

19 Января 2022 18:24
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Проект о героях сегодняшнего дня стартовал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация проекта «Арамыздағы батырлар» («Батыры среди нас») началась в Акмолинской области. Его участники, а это герои сегодняшнего дня, по задумке авторов, должны стать примером для подражания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проекта проводятся видеоинтервью со спасателями и сотрудниками полиции, а также медицинскими работниками, задействованными в борьбе с эпидемией коронавируса. После видеоролики о них распространяются в социальных сетях. Проект «Батыры среди нас» посвящен пропаганде института героизма казахского народа. Сегодня среди нас находятся наши отважные современники, которые продолжают путь наших великих предков», - рассказал руководитель регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Ерлан Мухамедьяров.

Участниками первых выпусков проекта стали курсанты 4 курса Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК Темирлан Копобаев и Байдаулет Дуйсенов, которые помогали в сложившейся в стране ситуации стражам порядка в патрулировании улиц Кокшетау, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности.


В общей сложности к патрулированию были привлечены 148 курсантов 4 курса Академии гражданской обороны имени Малика Габдуллина.

Региональный проектный офис «Рухани жаңғыру» при управлении внутренней политики Акмолинской области продолжит работу над проектом до конца года. Планируется, что проект, призванный стать примером достойного служения Отечеству, охватит и другие сферы жизни общества.


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#Акмолинская область   #Видео   #Рухани жаңғыру   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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