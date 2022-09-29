Проект новой политической платформы обсуждают в партии AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены более 4 000 первичных партийных организаций «AMANAT» по всей стране обсуждают проект новой политической платформы партии. Также в ходе заседаний ППО избираются делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

К примеру, акушерка Алматинского городского родильного дома № 4 Тамара Хван, выступая на собрании первичной партийной организации «Денсаулык», отметила важность таких направлений как благополучие семьи и здоровье нации.

«Партийцы регулярно отражают в своих программных документах и инициативах работу по повышению качества здравоохранения, на деле демонстрируя заботу о благополучии наших граждан», - сказала Тамара Хван.

В свою очередь член первичной партийной организации «Кызылординское отделение магистральной сети» Сабыр Бимухамедов отметил, что новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства партийцев.

«Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологический опрос. В целом, отрадно, что «AMANAT», являясь главной политической силой страны, продолжает отстаивать интересы каждого гражданина», - добавил Сабыр Бимухамедов.

В Павлодаре члены ППО на базе Трамвайного управления города совместно с депутатами областного маслихата от партии акцентировали на том, что приоритетом платформы является благосостояние каждого гражданина.

«У нас нет времени для того, чтобы сидеть и изучать целые тома документации. Для нас важна простота и доступность, и проект новой политической Платформы – как раз отвечает этим принципам. Могу сказать, что для нас очень важно, что главенствующим в направлении работы партии остается человек и его благосостояние», - поделился мнением сотрудник предприятия «Трамвайное депо им. Д. Махмудова» Сайлаубек Асыханов.

Член фракции «AMANAT» в областном маслихате Серик Джартыбаев подчеркнул, что новый документ отражает тысячи мнений рядовых партийцев.

«Для меня, как директора местного колледжа информационных технологий, важно, что особое внимание в Платформе уделено вопросам сферы образования на всех уровнях, начиная с дошкольного воспитания наших детей. Вся политическая платформа партии «AMANAT» направлена на построение справедливого Казахстана», - сказал Серик Джартыбаев.

В Карагандинской области руководитель ППО «Государственный Архив» Елена Черная подчеркнула, что новая платформа – главный идеологический документ партии «AMANAT», отвечающий современным реалиям.

«Платформа содержит в себе видение будущего, ориентиры развития, принципы. Она делает нас еще на один шаг ближе к построению более Справедливого Казахстана», - сказала Елена Черная.

По итогам заседаний ППО также избраны делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии.

6 октября в городе Астане состоится внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT». В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.