Проект новой политической платформы обсуждают в партии AMANAT
К примеру, акушерка Алматинского городского родильного дома № 4 Тамара Хван, выступая на собрании первичной партийной организации «Денсаулык», отметила важность таких направлений как благополучие семьи и здоровье нации.
«Партийцы регулярно отражают в своих программных документах и инициативах работу по повышению качества здравоохранения, на деле демонстрируя заботу о благополучии наших граждан», - сказала Тамара Хван.
В свою очередь член первичной партийной организации «Кызылординское отделение магистральной сети» Сабыр Бимухамедов отметил, что новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства партийцев.
«Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологический опрос. В целом, отрадно, что «AMANAT», являясь главной политической силой страны, продолжает отстаивать интересы каждого гражданина», - добавил Сабыр Бимухамедов.
В Павлодаре члены ППО на базе Трамвайного управления города совместно с депутатами областного маслихата от партии акцентировали на том, что приоритетом платформы является благосостояние каждого гражданина.
«У нас нет времени для того, чтобы сидеть и изучать целые тома документации. Для нас важна простота и доступность, и проект новой политической Платформы – как раз отвечает этим принципам. Могу сказать, что для нас очень важно, что главенствующим в направлении работы партии остается человек и его благосостояние», - поделился мнением сотрудник предприятия «Трамвайное депо им. Д. Махмудова» Сайлаубек Асыханов.
Член фракции «AMANAT» в областном маслихате Серик Джартыбаев подчеркнул, что новый документ отражает тысячи мнений рядовых партийцев.
«Для меня, как директора местного колледжа информационных технологий, важно, что особое внимание в Платформе уделено вопросам сферы образования на всех уровнях, начиная с дошкольного воспитания наших детей. Вся политическая платформа партии «AMANAT» направлена на построение справедливого Казахстана», - сказал Серик Джартыбаев.
В Карагандинской области руководитель ППО «Государственный Архив» Елена Черная подчеркнула, что новая платформа – главный идеологический документ партии «AMANAT», отвечающий современным реалиям.
«Платформа содержит в себе видение будущего, ориентиры развития, принципы. Она делает нас еще на один шаг ближе к построению более Справедливого Казахстана», - сказала Елена Черная.
По итогам заседаний ППО также избраны делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии.
6 октября в городе Астане состоится внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT». В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.