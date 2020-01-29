Проект нового золотодобывающего предприятия реализуется в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области состоялась встреча главы региона Аскара Мырзахметова с представителями компании «Aurum Deutschland AG», реализующей крупный проект строительства горно-металлургического комбината в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, идея проекта возникла после того, как в 2012 году в Германии Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал немецких инвесторов вкладываться в казахстанские проекты. Меморандум о строительстве горно-металлургического комбината между акиматом Жамбылской области и германской немецкой горнодобывающей компанией «Aurum Deutschland AG» (Аурум Дойчланд АГ) был подписан в 2016 году на прошедшем в Таразе инвестфоруме «Taraz Invest – AgroChemical Day». Планировалось строительство горно-металлургического комбината по выпуску продукции в виде золото-серебряного сплава Доре, а также использование уникальной системы добычи золота по новейшей германской технологии, которую компания намеревалась опробовать на кордайских золотоносных месторождениях, на которых, помимо золота, идут сопутствующие металлы.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, представители германского бизнеса в ходе встречи с акимом области Аскаром Мырзахметовым обсудили различные аспекты проекта.

Иностранная компания планирует вложить в рассчитанный на девять лет проект 329 миллионов евро. На этот год планируется завершить проект горно-обогатительного комбината, а в 2021 году приступить к строительству золотодобывающего предприятия на кордайских месторождениях. Планируемая годовая мощность завода на золотоносном месторождении 5 тысяч тонн золота в год.

На первом этапе местная власть на эти цели выделяет 300 гектаров земли, к строительным работам будет привлечено 350 человек. После ввода в строй на производстве будут созданы 800 постоянных рабочих мест. Основные кадры будущего производства планируется набрать из жителей Кордайского района. Экологический надзор намерены вести казахстанские и немецкие организации.

Аскар Мырзахметов предложил не терять времени и от слов переходить к делу, заверив, что со стороны местной власти для вошедших на казахстанский рынок германских инвесторов будут созданы все необходимые условия.

Ранее германская компания в рамках социального партнерства вложила собственные средства в строительство спортивных площадок и ремонт дорог Кордайского района.

Представители германской компании, реализующей крупный проект в Жамбылской области, отмечают в Казахстане хороший инвестиционный климат, привлекательный для зарубежных инвесторов, подчеркнули в пресс-службе акима региона.

Известно, что регион богат природными месторождениями фосфоритов, плавикового шпата, урана, драгоценных и цветных металлов, угля и природного газа, соли и баритов.