Проект нового закона по вопросам производства и оборота органической продукции разработан в РК
Сенатор отметил, что цены на органическую продукцию на мировом рынке значительно выше, чем на обычную продукцию. Казахстан имеет большие возможности для производства органической продукции, поскольку в нашей стране и почвы, и вода экологически чистые. В связи с этим производство органической продукции дает конкурентное преимущество отечественному агропромышленному комплексу.
«Основные задачи законопроекта: использование природных ресурсов с применением современных методов, технологий и практик; производство и оборот органической продукции, направленных на обеспечение рационального использования природных ресурсов; развитие внутреннего рынка органических продуктов и удовлетворение в них потребностей населения Республики Казахстан; предоставление мер государственной поддержки производителям данной продукции; борьба с псевдомаркировкой, несоответствующей требованиям настоящего Закона и стандартов органического производства; повышение конкурентоспособности отечественных производителей органики на внешних рынках», – сказал А.Куришбаев.
По его словам, законопроект содержит девять важных новшеств, среди которых: сертификация процесса производства органической продукции, а не продукции; сертификационные требования устанавливаются в одном документе, вместо четырех документов, как это обстоит в настоящее время; кооперация и объединение мелких производителей органической продукции, что снизит их издержки при прохождении сертификации.
Также предлагается вводить в оборот органического производства целинные и залежные земли без переходного периода. Предусматривается, что хозяйства, сертифицированные иностранными органами, будут иметь возможность реализации органической продукции на внутреннем рынке в статусе и с маркировкой «органик», «био», «эко». Таким образом, будут созданы условия для интеграции в казахстанскую систему иностранных органов по сертификации. Деятельность по поставке, маркировке и реализации импортируемой в РК органической продукции будет предметом регулирования нового закона, потому, что сейчас импорт не контролируется должным образом.
Самым важным А. Куришбаев назвал создание инфраструктурных ресурсов органического производства: создание базы реестра семян и посадочного материала, пригодных для использования в органическом земледелии; формирование реестра органических животных, а также рыб в условиях органической аквакультуры; утверждение списков средств, разрешенных к органическому производству, в том числе согласованной с Европейской комиссией; разработку Системы учета и достоверности производства органики; формирование и ведение Базы научных данных о современных технологиях; заключение соглашения между Казахстаном и Европейской комиссией о взаимном признании в сфере производства и контроля органической продукции.
Сенатор отметил, что предлагаемым законопроектом в действующий Закон РК «О производстве органической продукции» предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 статей из 18 действующих, кроме того появились новые семь статей. То есть, разработан проект нового закона.
Парламентариям были также представлены сопутствующие законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции» и «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» по вопросам производства и оборота органической продукции».
Как сообщил сенатор, планируется внести эти законопроекты в Мажилис в декабре 2021 года.