Проект нового закона по вопросам производства и оборота органической продукции разработан в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработан проект нового закона для регулирования производства и оборота органической продукции. Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев в ходе презентации проекта Закона «О вопросах производства и оборота органической продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор отметил, что цены на органическую продукцию на мировом рынке значительно выше, чем на обычную продукцию. Казахстан имеет большие возможности для производства органической продукции, поскольку в нашей стране и почвы, и вода экологически чистые. В связи с этим производство органической продукции дает конкурентное преимущество отечественному агропромышленному комплексу.

«Основные задачи законопроекта: использование природных ресурсов с применением современных методов, технологий и практик; производство и оборот органической продукции, направленных на обеспечение рационального использования природных ресурсов; развитие внутреннего рынка органических продуктов и удовлетворение в них потребностей населения Республики Казахстан; предоставление мер государственной поддержки производителям данной продукции; борьба с псевдомаркировкой, несоответствующей требованиям настоящего Закона и стандартов органического производства; повышение конкурентоспособности отечественных производителей органики на внешних рынках», – сказал А.Куришбаев.

По его словам, законопроект содержит девять важных новшеств, среди которых: сертификация процесса производства органической продукции, а не продукции; сертификационные требования устанавливаются в одном документе, вместо четырех документов, как это обстоит в настоящее время; кооперация и объединение мелких производителей органической продукции, что снизит их издержки при прохождении сертификации.

Также предлагается вводить в оборот органического производства целинные и залежные земли без переходного периода. Предусматривается, что хозяйства, сертифицированные иностранными органами, будут иметь возможность реализации органической продукции на внутреннем рынке в статусе и с маркировкой «органик», «био», «эко». Таким образом, будут созданы условия для интеграции в казахстанскую систему иностранных органов по сертификации. Деятельность по поставке, маркировке и реализации импортируемой в РК органической продукции будет предметом регулирования нового закона, потому, что сейчас импорт не контролируется должным образом.

Самым важным А. Куришбаев назвал создание инфраструктурных ресурсов органического производства: создание базы реестра семян и посадочного материала, пригодных для использования в органическом земледелии; формирование реестра органических животных, а также рыб в условиях органической аквакультуры; утверждение списков средств, разрешенных к органическому производству, в том числе согласованной с Европейской комиссией; разработку Системы учета и достоверности производства органики; формирование и ведение Базы научных данных о современных технологиях; заключение соглашения между Казахстаном и Европейской комиссией о взаимном признании в сфере производства и контроля органической продукции.

Сенатор отметил, что предлагаемым законопроектом в действующий Закон РК «О производстве органической продукции» предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 статей из 18 действующих, кроме того появились новые семь статей. То есть, разработан проект нового закона.

Парламентариям были также представлены сопутствующие законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции» и «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» по вопросам производства и оборота органической продукции».

Как сообщил сенатор, планируется внести эти законопроекты в Мажилис в декабре 2021 года.