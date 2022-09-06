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    10:36, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Проект нового Налогового кодекса разработают в 2023 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров поделился планами по перезагрузке фискального регулирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса. Кроме того, для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, для предоставления финансовых мер государственной поддержки будут внедрены базовые критерии для определения конкурентоспособных малых и средних предпринимательств.

    «Будет принят закон «О государственных закупках», предусматривающий, в том числе, приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг», - добавил министр.

    Как сообщалось ранее, проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.



    Теги:
    Правительство РК Экономика Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Налоги Послание Президента РК Правительство
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