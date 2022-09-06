Проект нового Налогового кодекса разработают в 2023 году
«В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса. Кроме того, для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.
По его словам, для предоставления финансовых мер государственной поддержки будут внедрены базовые критерии для определения конкурентоспособных малых и средних предпринимательств.
«Будет принят закон «О государственных закупках», предусматривающий, в том числе, приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг», - добавил министр.
Как сообщалось ранее, проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.