Проект нового Этического кодекса госслужащих разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан проект нового Этического кодекса госслужащих. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования законодательства по вопросам привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности и служебной этики госслужащих планируется внесение изменений и дополнений в части наделения Комиссии по этике уполномоченного органа полномочиями по рассмотрению ответственности первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов районов и председателей комитетов и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы», - сказала Анар Жаилганова

Также, по ее словам, в целях разделения собственно этических требований от иных положений, не относящихся к служебной этике, предлагается Этический кодекс госслужащих изложить в новой редакции.

«В этой связи, в настоящее время с учетом опыта зарубежных стран разработан проект нового Этического кодекса госслужащих, соответствующий современным требованиям, определенным в концепции «Слышащее государство», стратегических документах и инициативах Президента», - сообщила Анар Жаилганова.

Спикер пояснила, что помимо определенных стандартов служебной этики в Кодексе также предусмотрены меры профилактики нарушений этики госслужащими в виде практических рекомендаций.

«Полагаем, что новый Кодекс позволит перевести работу по формированию этической культуры госслужащих на новый уровень. Проводится работа по разработке нового курса повышения квалификации госслужащих на базе Академии госуправления по обучению актуальных вопросов этики и права, разрешению конфликта интересов», - добавила Анар Жаилганова.