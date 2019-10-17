Проект нового экокодекса предусматривает принцип «загрязнитель платит» - Ахметжан Примкулов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект нового Экологического кодекса предусматривает внесение изменений в действующее законодательство. Об этом рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов , передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При разработке нового Экологического кодекса учитывался международный опыт экологического регулирования. Главное направление совершенствования экологического законодательства – реализация экологического принципа «загрязнитель платит»,- сказал Ахметжан Примкулов на пресс-конференции в СЦК.
По словам вице-министра, большое внимание уделяется крупным предприятиям, загрязняющих воздух.
«В новом проекте документа предлагается значительно повысить ставки платы за эмиссии загрязняющих веществ. Этот закон касается крупных предприятий, которые производят 80% выбросов вредных веществ в воздух»,- добавил А. Примкулов.
Согласно Экологическому кодексу, оценка ущерба окружающей среде производится в едином порядке независимо от уровня предприятия (1,2,3,4 категорий). В новом Экологическом кодексе вносят применение такого требования только в отношении «первой категории».
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