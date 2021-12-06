Проект Nature Dance: хореографы презентуют новый формат искусства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съемки проекта Nature Dance («Танец природы») были осуществлены в красивейших уголках страны: чтобы запечатлеть природу во всей её красе, видеосъемки начались заблаговременно и охватили все сезоны года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд развития и поддержки балета и национального танца.

Ко Дню Независимости Республики Казахстан, в рамках празднования 30-летия Независимости создатели проекта анонсировали релиз интересной коллаборации, носящей название «Танец природы».

Концепция проекта включает в себя синтез исторического, туристического и хореографического культурного богатства страны и представляет собой пять видеороликов. Каждый выпуск из пяти посвящен определенной легенде, повествуемой языком пластики и уникальной авторской хореографии. Хореографами проекта стали балетмейстеры театра «Астана Балет»: заслуженные деятели Республики Казахстан Мукарам Авахри и Айгуль Тати. Режиссером проекта выступил Сергей Лагутин. Над текстовым наполнением для выпусков Nature Dance работал заслуженный деятель РК, поэт Бахыт Каирбеков.

Итогом коллаборации Nature Dance , в которой сплелись искусство, культурные традиции и живописная география Казахстана, станет фильм, собранный из пяти серий-легенд.

Съемки проекта Nature Dance («Танец природы») проходили в красивейших локациях Республики Казахстан: Бурабай (Акмолинская область), Бектау Ата (Карагандинская область), Чарынский каньон (Алматинская область), Поющие барханы (Алматинская область), маковые поля (Алматинская область), сор Тузбаир (Мангистауская область), горы Актау (Алматинская область), Табан Карагай (Алматинская область), озеро Тузколь (Алматинская область), Долина реки Текес (Алматинская область), озеро Кольсай (РК, Алматинская область), Чимбулак (РК, Алматинская область) с участием артистов театра «Астана Балет».

Проект сложно назвать исключительно хореографическим, ведь это настоящий симбиоз культурно-фольклорного наследия (легенд и эпосов), хореографического и киноискусства - наряду с удивительной природой Казахстана

«Через танец мы хотели передать и переосмыслить красоту природы, показать казахстанцам, как прекрасна и величественна наша страна. Думаю, тандем природы и танца – вечен, как наш мир, и потому прекрасен.

Безусловным вдохновением для проекта стала и тесная исконная связь нашего народа с природой. Хотелось бы, чтобы уважительное и бережное отношение к природе сохранялось и передавалось из поколения в поколение», - отметил хореограф проекта Мукарам Авахри.

Серии Nature Dance покажут в социальных сетях «Фонд развития и поддержки балета и национального танца» с 11 по 16 декабря 2021.