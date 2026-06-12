Проект, начавшийся с двух детей, объединил более ста особенных детей в Астане

В Астане проект велоспорта для особенных детей за последние годы значительно расширился и сегодня более 100 детей регулярно тренируются, передает Kazinform.

О том, как дети с особыми образовательными потребностями адаптируются к обществу через спорт, рассказал тренер Кайрат Хадылбек.

Велосипедный клуб в Астане несколько лет назад начинал работу в этих целях всего с двумя детьми. Сейчас в рамках проекта более 100 детей регулярно тренируются, и еще около 100 участников уже освоили езду на велосипеде.

По словам Кайрата Хадылбека, на начальном этапе у самих специалистов также не было опыта работы с особенными детьми.

— Вначале занимались особенные дети, но отдельного подразделения не было. Позже открылся клуб, и мы начали работу с двумя детьми. В первое время мы даже мало знали про аутизм. Постепенно набирались опыта. Сейчас на постоянной основе более 100 детей тренируются на профессиональном уровне. Всего их более 200. Здесь работаю не только я, но и большая команда из пяти тренеров, — сказал он в программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly.

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По словам тренера, обучение езде на велосипеде открыло для многих детей новые возможности в жизни.

— Мечта родителей — увидеть, как их ребенок садится на велосипед. Иногда бывают моменты, когда они от радости не сдерживают слез. Когда они приходят к нам, нередко сомневаются: «Сможет ли мой ребенок научиться?». Но мы стараемся максимально приложить усилия и добиться результата. Такие моменты показывают значимость нашей работы, — отметил Кайрат Хадылбек.

По словам специалиста, велоспорт не только повышает физическую активность детей, но и положительно влияет на формирование их социальных навыков.

— Поведение детей меняется в лучшую сторону. Некоторые дети начинают становиться более спокойными. У детей, которым трудно говорить, мы замечаем увеличение словарного запаса. Мы не медицинские специалисты, но в повседневной работе ясно видим изменения у детей. Они находят друзей, общаются внутри команды. Даже родители начинают общаться между собой, формируется большое сообщество, — говорит тренер.

Сегодня к проекту растет интерес и в других регионах страны. Кайрат Хадылбек отметил, что в будущем планируется открытие секций велоспорта для особенных детей в других городах Казахстана.

Следует отметить, что в Астане проживает около 2000 детей с аутизмом.

О том, как живут дети с аутизмом в Казахстане, можете прочитать по ссылке.