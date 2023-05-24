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Проект «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам улучшить жилищные условия или получить образование - Ерлан Карин

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 12:25
Проект «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам улучшить жилищные условия или получить образование - Ерлан Карин Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда. Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января следующего года проекта Главы государства «Нацфонд – детям», считает советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ»

«Это одна из ключевых инициатив в рамках президентской программы масштабных реформ.

Впервые она была обнародована в Послании Президента от 1 сентября прошлого года.

Реализация проекта Главы государства «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам по достижении ими совершеннолетия улучшить свои жилищные условия или получить образование за счёт средств Национального фонда.

Таким образом, важнейшая социальная инициатива Президента получит правовое оформление и средства Нацфонда начнут служить интересам народа», - отметил Ерлан Карин.

Как сообщалось, депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».


Мажилис   Общество   Ерлан Карин   Нацфонд-детям  
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